パラタ・エアは、東京/成田〜ソウル/仁川線を11月17日に開設する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA330-200型機を使用する。所要時間は東京/成田発が2時間25分、ソウル/仁川発が2時間20分から2時間25分。また、11月24日からは月・水・金・土・日曜の運航を追加し、週12往復とする。パラタエアは、旧フライカンウォンで、2023年に運航停止・破産後に、Winixが取得し改称した。9月30日に韓国国内線の運航を再開した。■ダイヤWE5