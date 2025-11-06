アシアナ航空は、ソウル/仁川〜ブダペスト線を2026年4月3日に開設する。金・日曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はソウル/仁川発が12時間半、ブダペスト発が10時間40分。運航期間は10月24日まで。同路線は、アシアナ航空のみが運航することになる。■ダイヤOZ547ソウル/仁川（12：35）〜ブダペスト（18：05）／金・日OZ548ブダペスト（20：00）〜ソウル/仁川（13：40+1）／金・日