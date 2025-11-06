LOTポーランド航空は、東京/成田〜ワルシャワ線を期間増便する。2026年3月29日から5月28日にかけて、東京/成田発月・木曜とワルシャワ発水・日曜には1日2往復、それ以外は同1往復の週9往復を運航する。機材はボーイング787型機を使用する。ワルシャワ発4月12日、東京/成田発4月13日は運休する。ワルシャワ発月曜、東京/成田発日曜は運航スケジュールが異なる日がある。■ダイヤLO080東京/成田（22：50）〜ワルシャワ（06：00+1）