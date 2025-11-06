ドジャースはFAとなったスアレス獲得に動くのだろうか(C)Getty Imagesドジャースの今オフの補強ポイントの一つとして挙げられるのが、ブルペンだ。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「タナー・スコットとカービー・イェイツは期待通りの活躍ができず、実際かなりひどい成績だった。ブレーク・トライネンはキャリアで群を抜いて最悪の年を過ごし、マイケル・コペックはわずか11イニングしか投げられずにFAとなった」と嘆