冬の歳暮商戦が本格化です。石川県金沢市のデパートでは6日、総合ギフトセンターが開設されました。金沢市の香林坊大和に設けられた「お歳暮総合ギフトセンター」には、食品を中心に約700点の商品が並びます。今年も震災からの復興を後押しようと、能登の商品を去年の60点から83点に増やしました。また、企業へのサイバー攻撃の影響が広い範囲に及び、各メーカーが商品数を絞った生産へとシフトしているため、定番商品が販売の中心