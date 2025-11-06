JCOM傘下のJCOMフィナンシャルは6日、JCOMサービス加入者向けの金融サービス「J:COM プレミアムローン」を発表した。11月25日に提供を開始する。 加入者向けのスマートフォンアプリ「MY J:COM」から申し込みができ、「スマホひとつ」で利用できることをアピールする。金利1.3％～14.0％の優遇金利が適用され、10万円～800万円まで、1万円単位で借り入れられる。解約後は、J:COM