兵庫県加古川市で１３人が死傷した多重事故で、追突した車を運転していた男性が、直前に心筋梗塞を起こしていたことが分かりました。１１月４日夕方、加古川市の国道では車両１３台が絡む事故が起き、１人が死亡、１２人がけがをしました。ＪＮＮが入手したドライブレコーダーには、亡くなった岡本年明さん（７８）が運転する白い乗用車が最初に軽乗用車に追突し、そのまま約３５０ｍ先まで、次々とほかの車にも突っ込んでい