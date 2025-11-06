◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯（７日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）アイスダンスの公式練習が行われ、吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が調整した。曲かけ練習が行われる中、アクシデントが発生した。吉田とイタリアのシャルレーヌ・ギニャールが接触し、一時騒然となった。ギニャールは倒れ込みその場から動けず、静まりかえったリンクに泣き声が響き渡った。一時リンクを離れた