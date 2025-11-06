愛知県西尾市の国道で今月2日、軽トラックを運転していた男性が死亡したひき逃げ事件で、ブラジル国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのはブラジル国籍の住所不定無職、イチキ・ステラリ・トーマス・ユキ容疑者(21)です。イチキ容疑者は2日、西尾市西幡豆町の国道で無免許で軽自動車を運転中、蒲郡市の会社役員・大久保公博さん(48)が運転する軽トラックと衝突し死亡させたにも関わらず、逃げた疑