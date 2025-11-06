元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが、お気に入りの衣装ショットを公開した。６日までにインスタグラムで「なんだか急に寒くなりましたね…今日は司会のお仕事でした。ビスチェとタイにパンツスタイル、お気に入りです」とつづって、白いタイに黒のビスチェとパンツを合わせたショットをアップ。続けて「最近は色々と作業を抱え込んでいて、バタバタしておりますが、ここから年末まで、体調を崩さないように、