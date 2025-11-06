「住宅ローン控除が短くなるかもしれない」そんな話を耳にすると、住宅の購入時期に悩む人も出てくるでしょう。たった2～3年の短縮でも、結果的に数十万円の負担増につながることもあります。 この記事では、住宅ローン控除の見直し案が家計に与える影響を、具体的な数字とともに解説します。 現行の住宅ローン控除の控除期間はどれくらい？ 制度のポイント 2025年時点の住宅ローン控