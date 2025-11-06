チェルシーに所属するブラジル代表FWエステヴァンが、新たな記録を樹立した。チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、チェルシーは敵地でカラバフ（アゼルバイジャン）と対戦。16分にエステヴァンが先制点を決めると、29分にミスから同点弾を許し、39分にはPKから勝ち越しゴールを奪われたものの、53分にアレハンドロ・ガルナチョが同点弾を決めたが、勝ち越すことはできず、2−2のドローに終わった。