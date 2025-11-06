高齢者から現金をだまし取ったとして、警視庁は6日までに、詐欺や組織犯罪処罰法違反などの疑いで詐欺組織のトップら男7人を逮捕した。警視庁によると、組織による被害は2023年以降、約22億円に上るとみられる。