全国高校サッカー選手権大会の大阪大会で優勝した興国高校の複数のサッカー部員が飲酒していたことが分かりました。興国高校によりますと今月2日の夜、複数のサッカー部員が大阪府内の飲食店で酒を飲み、このうち1人が路上で意識障害の症状を起こして救急搬送されました。命に別条はありませんでした。学校側は聞き取り調査を行い、飲酒した部員を自宅待機にするとともに、当該部員のクラブ活動を無期限停止にしたということです。