お笑いコンビ、納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）が、5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。タクシーに乗って最寄りのスーパーに行くと明かした。この日のテーマは「体力ありすぎる女＆体力なさすぎる女秋の大激論SP」。体力のなさを自覚するという薄は「徒歩6分ぐらいのところに最寄りのスーパーがあるんです。6分は遠いんです、私からすると」と説明。「なので、スーパーにもタクシーで行くんで