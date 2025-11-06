お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄が6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。5日に発表された「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語のボードを見て、「ひょうろく対ミャクミャクの戦い」と大賞争いを表現して、スタジオの出演者を笑わせた。フリーのピン芸人で独特の表情で受けたひょうろくと、大阪・関西万博の公式キャラクターのミャクミャクを今年のノミネート語の