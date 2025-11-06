牛丼チェーンの「松屋」は11月11日(火)10時から、「炙り十勝豚丼」を販売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の松屋。価格はカルビ930円(税込)、ロース830円(税込)。テイクアウトも可能(持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要)。〈豚肉×特製ダレ×直火炙りの香ばしい一杯〉「炙り十勝豚丼」は、豚肉を甘味のある特製ダレを鉄板で絡め、ごはんの上に敷き詰めた一杯。仕上げにひと炙りすることで、醤油と砂糖の焦げた香ばしい風味