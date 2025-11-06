6日から金沢市内の百貨店では、お歳暮ギフトセンターが開設され、本格的な年末商戦に入りました。6日から、香林坊大和に開設されたお歳暮総合ギフトセンター。ことしは「北陸から、心まで温まる冬の贈りもの。」をテーマに、北陸3県を中心に、全国の名産品や酒など約1400点が並んでいます。 中でも地震と豪雨の被災地を応援する取り組みとして、能登で作られた商品や能登の素材を使った品を去年より4割ほど増