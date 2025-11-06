【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの鈴木奈々が11月5日、自身のInstagramを更新。自宅のキッチンを公開した。【写真】37歳元ギャルモデル「モデルルームみたい」純白広々自宅キッチン◆鈴木奈々、自宅キッチンを公開鈴木は「キッチン掃除して気持ちもスッキリ」とつづり、自宅のキッチンの写真を投稿。白を貴重とした広々としたキッチンで、すっきりと片付けられ、近くには観葉植物も飾られている。「キッチンはタカラスタンダ