【モデルプレス＝2025/11/06】SixTONESが、2026年1月からアリーナツアー「MILESixTONES」を開催することがわかった。11月6日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトにて発表された。【写真】田中樹「メロすぎる」と話題の兄弟ショット◆SixTONESアリーナツアー開催決定2026年1月7日の福岡・マリンメッセ福岡A館公演を皮切りに、2026年6月14日の沖縄サントリーアリーナ公演まで11都市で全13公演を行う。なお、同年1月21