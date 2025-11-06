“激やせ”が心配された女優パク・ミニョンが、唯一無二のオーラでエレガントな姿を見せた。【写真】パク・ミニョン、骨が浮き出た“激やせ姿”パク・ミニョンは最近、東京で行われた日本を代表するコンテンポラリーファッションブランド「ENFOLD」の2026年春夏コレクションのファッションショーに出席した。この日、彼女は洗練されたスタイリングで注目を集め、ブランドの世界観を見事に表現した。パク・ミニョンは、モダンであり