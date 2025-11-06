ILLITが、2年連続で日本を代表する年末の音楽番組『FNS歌謡祭』に出演する。【写真】ウォンヒ、“毛穴ゼロ”の美肌「透明感えぐい」所属事務所BELIFT LABによると、ILLITは12月10日に放送されるフジテレビの音楽番組『2025 FNS歌謡祭』のラインナップに名を連ねた。1974年にスタートした『FNS歌謡祭』は、日本の人気年末音楽番組のひとつで、その年に活躍したアーティストたちが集結し、豪華なライブステージを披露する。ILLITは日