学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「カツ丼」の「カツ」はなんの略語？「カツ丼」の「カツ」はなんの略か知っていますか？答えはカタカナ4文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「豚カツ（とんかつ）を使った丼物」を略した言葉でした！カツ丼と