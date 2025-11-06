新時代の「軽スタンダード」モデルに大反響ダイハツは2025年10月29日に開幕した自動車ショー「ジャパンモビリティショー2025」で、軽自動車のコンセプトカー「K-VISION」を世界初公開しました。SNSなどには早速さまざまな反響が寄せられています。ダイハツが提案する軽自動車の新スタンダード「K-VISION」コンセプトカー【画像】超カッコイイ！ これがダイハツの「新たなスタンダード“軽”」です！ 画像で見る（30枚以上）