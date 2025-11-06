新東名「最後の未開通区間」 想定以上の「難工事」は変わらず…NEXCO中日本は2025年11月5日、新東名高速（海老名南JCT〜御殿場JCT間）の全線開通に向けた関係機関との連絡調整会議（第7回）を開催したと発表しました。工事はどのように進捗し、いつ全線開通するのでしょうか。新東名高速の最新の工事状況（画像：NEXCO中日本／2025年11月）【画像】「ええぇぇ…」 これが最新の「新東名高速」神奈川区間の工事状況です！（30枚