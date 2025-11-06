この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 愛猫「まさかのもの」を使った寝姿に4万いいね ご紹介するのは、愛猫との日常をXで発信している、あんこともなか🐾充電ねこ(@cat_anko3)さんの投稿です。寒い時期には、ペットが家の暖かい場所で寝ている