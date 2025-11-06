福岡県須恵町で、偽造された教員免許状の写しを提出したとして逮捕・起訴された補助教員の男が、過去に隣の町でも偽造免許状の写しを使った疑いで5日に再逮捕されました。警察の調べに「自分で作った」と話していることが新たに分かりました。偽造有印公文書行使の疑いで5日に再逮捕されたのは、須恵町の町立中学校の補助教員、近藤正仁容疑者（66）です。警察によりますと、近藤容疑者は2021年3月、篠栗町の町立小学校の採用試験