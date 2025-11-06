期待を裏切ってはいけないトヨタは『ランドクルーザーFJ』をジャパンモビリティショー2025でワールドプレミア。日本での発売は2026年年央頃を予定している。担当デザイナーにこだわりを聞いたところ、そこから見えたのはFJがまさに『ランドクルーザー』であるということだった。【画像】フリーダムとジョイを表現！トヨタ・ランドクルーザーFJ全53枚まず、「とにかくランドクルーザーでなければいけない」と担当デザイナーは語る