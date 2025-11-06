【新華社西寧11月6日】中国青海省海北チベット族自治州祁連県の阿柔郷にある青陽溝生態管理保護ステーションは、平均標高3100メートルを超える高地に位置する。同ステーションには現在、23〜49歳の女性パトロール隊員および保護員32人が勤務し、総面積計160平方キロに及ぶ青陽溝、草達坂、日旭の三つのエリアの管理を担当している。これらの管轄地区は険しい山々と深い谷が連なり、管理・保護面積が広いだけでなく、植生が豊か