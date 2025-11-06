日本テレビの河出奈都美アナウンサーが11月4日、自身のXを更新。「いい推しの日」を記念して、人気アニメ『リコリス・リコイル』錦木千束のコスプレ写真を投稿した。【写真】金髪ボブ！髪型＆衣装も完全再現『リコリコ』千束姿の河出アナアニメやゲームが大好きな河出アナだが、今回は「推しになりきることで「自分推し」にもなれる！自分磨きのモチベーションも推し！楽しく過ごさせてもらってることに感謝！」と2枚の写真