けさ、横浜市の商業施設でごみ収集車の後部に男性が巻き込まれて死亡しました。きょう午前8時すぎ、横浜市都筑区の商業施設で「ごみ収集車の圧接機に人が挟まっている」と通報がありました。警察によりますと、ごみ収集車のごみの投入口に男性が巻き込まれたということです。男性は60代のごみ収集作業員とみられ、消防に救助されましたが、その場で死亡が確認されました。警察が事故の原因を調べています。現場は、横浜市営地下鉄