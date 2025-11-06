日産自動車は６日、横浜・みなとみらい地区にある本社ビルを９７０億円で売却すると発表した。売却後も賃貸契約を結び、建物の使用を続ける。経営の立て直しに向け、手元資金を確保する狙いがある。台湾系の自動車部品大手「ミンスグループ」などが出資する特別目的会社（ＳＰＣ）に売却する。２０２６年３月期連結決算で、７３９億円の特別利益を計上する。６日午後にイバン・エスピノーサ社長が決算記者会見を開き、詳細を説