国会では、高市総理の所信表明演説に対する各党の代表質問が3日目を迎え、国民民主党は「年収の壁」の178万円への引き上げなどを求めました。国会記者会館から中継です。国民民主党は「年収の壁」が160万円に引き上げられたものの、満額で控除されるのは納税者の5％にとどまるとして、更なる引き上げを決断するよう迫りました。国民民主党舟山康江 参院議員「（所信表明で）『今年の年末調整では160万円まで対応』と述べら