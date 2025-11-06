自民党の小林鷹之政調会長は6日の記者会見で、日本維新の会との連立合意に基づき、議員定数削減を含む選挙制度改革や政治資金の在り方を議論する両党の協議会を設置すると明らかにした。他に社会保障改革や統治機構改革、憲法改正に関する協議会も設ける。協議会全体の進捗を管理するための「与党実務者協議会」も設置し、6日午後に初会合を開く。自民側は井上信治幹事長代理が会長に就く。小林氏は、政府の「国家情報局」創