歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんとの「タミータイム」に初挑戦したことを報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】双子の赤ちゃんと「タミータイム」挑戦成長の喜びを報告「一カ月でこんなに色々成長するんだなぁ」中川さんは「今日は初めて タミータイムに挑戦！首すわりにむかって、筋肉がつくみたい」と投稿。保育士さんから教わりながら行ったそうで、赤ちゃんが「ちょっと顔を自