高市首相の所信表明演説に対する代表質問が参議院で行われています。国民民主党の舟山議員は、企業・団体献金の規制強化を高市首相に求めました。国会記者会館から中継です。国民民主党は、政治とカネの問題をめぐる自民党の対応への不満から連立を離脱した公明党と足並みを揃えて、高市首相への追及を強める方針です。国民民主党 舟山参院議員会長「『政治資金規正法改正案』を公明党とともに共同提出する方針です。それこそが政