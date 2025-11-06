中国商務部の報道官は11月5日、輸出管理リストと信頼できないエンティティー（事業体）リストに関する調整について記者の質問に答えました。報道官は、「輸出管理関連法規に基づき、商務部は2025年3月4日付で2025年第13号公告、4月4日付で第21号公告をそれぞれ発表し、合計31の米国のエンティティーを輸出管理リストに組み入れ、軍民両用物品の輸出を禁止した」と説明しました。そのうえで、「中米のクアラルンプール経済貿易協議