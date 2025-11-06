今年9月、岡山市内の建築工事現場に侵入し、ケーブルや防犯カメラを盗んだ疑いで岡山市東区の男が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されたのは、岡山市東区城東台西の電気工事士の男（26）です。警察の調べによりますと、男は9月24日午後6時ごろから25日午前7時ごろまでの間、岡山市北区の建築工事現場に侵入し、長さ約580メートルのケーブルと防犯カメラ1台、あわせて時価157万6,000円相当を盗ん