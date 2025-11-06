今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【材料力学】H形鋼はなぜ強い？―ガリレオが見つけた梁の法則』というむにむにさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）LEGOを使った実験で、H形鋼（Iビーム）がなぜ効率的に強いのかを検証する。梁（はり）の強さに関してガリレオが発見した「高さ」の法則と、橋や骨にも共通する合理的な形状の秘密を、材料力学の視点から解説。﻿【材料力学】H形鋼はなぜ強い？