26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された69歳の女は事件への関わりを家族にも話していなかったとみられることが分かりました。 【写真を見る】逮捕の安福久美子容疑者(69) 26年前の事件への関わりは家族や周囲に話さず 事件後も名古屋市内で夫や子どもと生活… 名古屋･西区主婦殺害事件 名古屋市港区のアルバイト･安福久美子容疑者は、1999年11月、名古屋市西区で主婦の高羽奈美子さんを殺害した疑いがもたれ