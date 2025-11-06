下松警察署によりますと6日午前10時45分頃、下松市東豊井付近の国道188号で車両同士の事故がありました。大型トラックと乗用車が関与していて、警察や消防によりますと2人を救急搬送、このうち乗用車に乗っていた男性が死亡したということです。もう一人は軽傷の見込みです。 現場では大型トラックが横転、乗用車は大破しています。事故処理のため現場付近の国道188号は上下線とも通行止めとなっています。現場は片側1車線の直