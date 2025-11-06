「侍ジャパン強化合宿」（６日、宮崎）野球日本代表「侍ジャパン」が、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けた強化合宿をスタートさせた。初日のブルペンでは早速、サイン伝達のための電子機器「ピッチコム」を使用。北山、高橋らブルペンに入る投手陣が担当者から説明を受け、興味津々の様子で聞き入った。捕手の後方には投球動作までの時間を制限する「ピッチクロック