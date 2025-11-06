2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が3日、自身のブログを更新。“家庭菜園”の野菜を使った手料理を披露した。【写真】「お鍋おいしそう」「自給自足、イイですね〜」“家庭菜園”の野菜を使った手料理先月「プチ家庭菜園」を始めたことを報告し、わけぎ、ネギ、ベビーリーフ、チンゲンサイを育てていることを紹介していた山田。この日は「今日の晩ごはんは『お鍋うどん』」と書き出し、「自宅で育てた豆苗とわけぎ入り」