１２歳のタイ国籍の少女を個室マッサージ店で働かせたとして、警視庁は６日、東京都調布市、同店経営の男（５１）を労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕したと発表した。少女は一緒に来日した母親に店に置き去りにされており、同庁は仲介業者を通じて人身取引が行われたとみている。発表によると、男は今年６〜７月、経営する文京区湯島の個室マッサージ店「リラックスタイム」で、同法が雇用を禁じた１５歳未満と知りながら