俳優の小栗旬が６日、フジテレビ系「ノンストップ！」に出演。インタビューの中で、役者人生を回想した。小栗は、大きな出会いとして演出家・蜷川幸雄さんの存在と言葉を振りかえった。「蜷川幸雄っていう人に会わなかったら、また違う人生になってただろうなと思いますし。蜷川さんと仕事した時はもう２０歳になってたんで、２０代ですね。これ、蜷川さんに言われた言葉をそのまま言うんで…。『バカは役者になれない』って