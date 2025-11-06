ケーズホールディングス [東証Ｐ] が11月6日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比6.1％増の145億円に伸び、通期計画の265億円に対する進捗率は55.0％となり、5年平均の54.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.1％減の119億円に減る計算になる。 同時