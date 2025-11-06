ガス点検を装って男女2人に暴行を加え、現金などを奪ったとして、強盗致傷などの罪に問われた汪楠（ワン・ナン）被告人に対して、東京地裁（江口和伸裁判長）は11月5日、懲役13年（求刑・懲役14年）を言い渡した。汪楠氏は中国残留孤児の2世などで構成される「怒羅権（ドラゴン）」の創設メンバーとされ、以前事件を起こして刑務所に入ったが、出所後の2015年から受刑者に本や手紙を送る「ほんにかえるプロジェクト」を始めるなど