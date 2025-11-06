今年9月、AI企業「Particle 6 Productions」によって発表された世界初の「AI女優」が波紋を広げている。「歳を取らず、怪我をせず、文句も言わず、お金もかからない」、そんな“AI俳優”がハリウッドの常識となる日が来るのだろうか。L.A.在住の映画ジャーナリスト・猿渡由紀氏のレポートをお届けする。＊＊＊【写真を見る】“不気味の壁”は過去のものにAI俳優が表現する人間のリアルな表情“AI女優”の登場に役者たちが騒