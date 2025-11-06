6日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比556.62円（1.11％）高の5万768.89円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は995、値下がりは547、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を149.75円押し上げ。次いでファストリ が71.40円、フジクラ が55.99円、ダイキン が42.45円、ＳＢＧ が39.11円と続いた。 マイナ