中鉄十一局集団が建設を進める滬渝蓉（こゆよう）高速鉄道の上海−南京区間にある箱桁製造ヤードで働く作業員。（１０月２７日撮影、如皋＝新華社記者／季春鵬）【新華社如皋11月6日】中国の鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄十一局集団が建設を進める滬渝蓉（こゆよう）高速鉄道（上海−重慶−成都）の上海−南京区間で、高架橋に使うプレキャスト箱桁の製造が最終段階に入っている。現地の製造ヤードではこれまでに計847本の箱